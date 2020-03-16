Для строительства ливневки закрывают участок улицы Калдаякова в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 марта до 3 апреля текущего года участок улицы Калдаякова от проспекта Тауелсиздик в направлении левого берега будет закрыт в связи с проведением работ по строительству ливневой канализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г. Нур-Султан.

Для проезда на левый берег, со стороны пр.Тауелсыздык необходимо осуществлять движение по улице Нажимеденова с выходом на мост М-3, в объезд закрытого участка улицы Калдаякова, а для транспорта движущегося с левого берега через мост М-3 в направлении пр.Тауелсыздык необходимо двигаться по ул.Калдаякова только в прямом направлении (либо направо на ул.Панфилова), левый поворот при спуске с моста на ул.Нажимеденова будет временно исключен.

При движении по улице Панфилова со стороны ЖК «Французский квартал» выезд на улицу Калдаякова будет разрешен только направо в сторону пр.Тауелсыздык, левый поворот в сторону левого берега и в прямом направлении будет исключен.

В этой связи, Департамент полиции г. Нур-Султана просит жителей и гостей столицы заранее планировать маршрут движения и осуществлять движение руководствуясь временными дорожными знаками. Скорость движения транспортных средств на данном участке будет ограничена до 20 и 40 км/ч.