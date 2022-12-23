Для стабилизации цен на социально значимые продукты в Алматы выделено 15 млрд тенге

23 Декабря 2022, 05:23

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за 11 месяцев этого года инфляция составила 18,9%. Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары выделено 15 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на брифинге сообщил, что ведется фиксация цен на полках сети «Магнум», а также отпускные цены у производителей социального хлеба, мяса говядины и яиц.

«Для стабилизации цен на овощи в период межсезонья нами заблаговременно проведен «форвардный» закуп порядка 20 тысяч тонн овощей. Дополнительно в рамках механизма «оборотного займа» планируется закупить 4 тысячи тонн картофеля и 1 тысячу тонн моркови у производителей Павлодарской области. Кроме того, будет организована поставка раннеспелых овощей из южных регионов страны, а также Узбекистана, Пакистана и Ирана в период апрель-июнь 2023 года. На сегодня данный вопрос прорабатывается совместно с министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции РК», - сказал Алишер Абдыкадыров.

Кроме того, совместно с Министерством торговли и интеграции РК проработано выделение 2,6 млрд тенге сахарному заводу «Аксукант» для поставки 5,7 тысячи тонн продукции по фиксированной цене. Еще 3,8 млрд тенге зарезервировано для централизованного закупа бакалейной - рис, гречневая крупа, подсолнечное масло и овощной продукции.

«Мерами стабилизации цен охвачены все 19 социально значимых продуктов питания, в рамках подписанных договоров и соглашений ведется поставка более 80 тысяч тонн продукции из регионов. Организованы поставки 2 тысяч тонн бакалеи и 2,4 млн яиц в 1,5 тысячи магазинов «у дома». Осуществляется реализация 1,2 тысячи наименований непродовольственных товаров по оптовым ценам со складов», - добавил спикер.