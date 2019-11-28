Для решения проблемы отходов необходимо поднять экологические штрафы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для решения проблемы отходов необходимо поднять экологические штрафы за их хранение. Об этом в интервью журналистам заявил генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, отходы надо применять при строительстве, от этого большая польза и экологии. Мое мнение, надо ужесточать требования к хранению отходов, тогда можно эти отходы брать почти бесплатно. Так как только мы начинаем при строительстве дорог применять отходы, они (производственники) начинают поднимать на них цены. Получается, что отходы становятся гораздо дороже даже обычного сырья. Необходимо ввести большие экологические штрафы за хранение отходов. Тогда производственникам будет выгоднее от них избавляться, а не хранить их у себя», - считает Замир Сагинов.

Он также отметил, что по статистике в Казахстане существует 8 млрд кубов отходов.

«Мы который год пытаемся применять отходы при строительстве. Закладываем в проект, просчитываем, начинаем отходы покупать, и они (производственники - корр.) сразу заламывают цены. Получается, не выгодно покупать эти отходы, и государству не выгодно, так как идет удорожание», - пояснил Замир Сагинов.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с решением проблемы хранения серы в Атырауской области.

«В Аытаруской области много накопилось серы, поднимался вопрос о том, что с ней делать. Как только подняли штраф за хранение серы – сразу же вопрос решился, ее вывезли. Сера сейчас является очень хорошим материалом, ее можно применять при строительстве», - добавил Замир Сагинов.