Для получения кредита до 3,7 млн тенге разрешение супруга не потребуется - сенатор

Депутат Сената РК Сергей Карплюк сообщил о введении новой нормы в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Довольно много обсуждаемая норма, которая одобрена сегодня, — это устанавливается порог по беззалоговому кредиту, когда нужно будет согласие супруги или супруга. Речь идет о (кредите — AR) свыше 1 тысячи МРП (3 692 000 тенге). Свыше этой суммы беззалоговый потребительский кредит, если супруги будут брать, — они должны оба его согласовать. Также теперь, если есть просрочка свыше 90 дней, то ни банк, ни микрокредитная организация не предоставят новый кредит, — сказал С. Карплюк на брифинге в Сенате.

По его словам, все эти меры призваны снизить закредитованность населения.

— Наверное, это больше делалось для того, чтобы все-таки по крупным займам, свыше 1 тысячи МРП, решение хозяйства принималось более осознанно, то есть необходимо получение согласия супруга или супруги. Это направлено, в том числе на снижение мошеннических операций на рынке банковских услуг, потому что сейчас ни для кого не секрет, количество мошеннических транзакций при выдаче займов растет. И это одна из этих мер, которые на наш взгляд будут способствовать снижению мошенничества на рынке банковских услуг, — добавил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов.

Напомним, в конце марта депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков». В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Сенате. Документ призван обеспечить защиту заемщиков в Казахстане и регулировать взаимодействие должника, кредитора и коллектора.