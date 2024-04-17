В Казахстане планируют запретить займы до зарплаты и кредиты без согласия супругов - мнение депутатов

В конце марта депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков». В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Сенате. Документ призван обеспечить защиту заемщиков в Казахстане и регулировать взаимодействие должника, кредитора и коллектора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новому законопроекту, предлагается ввести мораторий на продажу кредитов коллекторам до 2026 года, запретить выдачу займов без согласия супруга/супруги, не оформлять кредиты заемщикам с просрочкой 90 дней и более, и так далее. Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев поделился своим мнением о том, как новый законопроект защитит заемщиков в Казахстане.

— Берик Турсынбекович, для начала хотелось бы узнать, насколько остра проблема закредитованности населения в Казахстане?

— Текущая ситуация на рынке кредитования следующая: сейчас портфель кредитов физических лиц превышает портфель кредитов юридических лиц, что является необычным явлением. Объем портфеля кредитов физических лиц в Казахстане составляет примерно 20 трлн тенге. Из этой суммы чуть больше 5 триллионов тенге приходится на ипотеку, чуть больше 2 триллионов тенге — на автокредитование, а оставшиеся 13 триллионов тенге — на потребительское кредитование, преимущественно без залога.

Основные проблемы возникают в последней категории. Из 13 триллионов тенге потребительских кредитов, примерно 2 триллиона тенге сейчас являются проблемными, с просрочкой свыше 90 дней. Таких заемщиков в Казахстане насчитывается 1,7 миллиона человек.

Но это только официальные данные. В реальности ситуация гораздо более серьезная. Существует категория заемщиков, которые регулярно погашают кредиты новыми кредитами. Однако для банков и микрофинансовых организаций они кажутся стандартными, так как формально они исправно погашают долги. Однако у них уже источников дохода нет, и они фактически погашают один долг другим. Такие заемщики также признаются проблемными. Если учесть эту категорию, то общее число заемщиков с проблемными кредитами превышает 2 миллиона человек.

— Расскажите, пожалуйста, об исключении специального режима «займов до зарплаты».

— В Казахстане существует ГЭСВ (годовая эффективная ставка), утверждаемая Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Она включает в себя процентную ставку и все комиссии, которые взимает кредитор. На данный момент уровень ГЭСВ составляет 56%, установленный как для банков второго уровня, так и для микрофинансовых организаций. Они не могут выходить за рамки этой ставки. Есть также норма, которая регулирует займы на сумму до 50 МРП (184 600 тенге) и на срок до 45 дней. В таких случаях применяются другие процентные ставки, начиная от 0,4% в день, что составляет 146% годовых. В 2023 году среднегодовая процентная ставка по займам до зарплаты (PDL) составила 313%, а ГЭСВ — более 1 300%.

В 2022 году около миллиона казахстанцев воспользовались PDL-займами. В среднем каждый заемщик взял пять кредитов на общую сумму 283 тысячи тенге. В 2023 году число получивших займы до зарплаты также составило миллион человек, но в среднем на каждого приходилось уже 9,5 кредитов на общую сумму 531 тысяча тенге.

За год показатели выросли вдвое, что свидетельствует о наличии десятков, если не сотен тысяч заемщиков, которые закрывают кредиты новыми кредитами. Эти люди уже считаются проблемными заемщиками. Они берут онлайн-микрокредиты, чтобы покрыть предыдущие займы, и таким образом создают себе огромные долги за год.

Отмена особого режима «займов до зарплаты» должна заставить онлайн-кредиторов более ответственно подходить к оценке потенциальных заемщиков. Они выдают кредиты практически всем, включая студентов без дохода, но под огромные проценты. Если из 10 заемщиков 2 не вернут долг, компания все равно остается в плюсе.

— Если эту норму примут, то как быть тем, кто ранее брал кредит? Их займы рассчитываются по старой ставке ГЭСВ?

— Да, закон обратной силы не имеет.

— А изменится ли ставка ГЭСВ после принятия закона? Или будет действующей для БВУ?

— Законопроект предусматривает, что ставку ГЭСВ установят Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместным решением. Сейчас ГЭСВ в Казахстане установлен на уровне 56%. По нашим данным, после принятия закона ГЭСВ для БВУ снизится до 40-42%, для микрокредитных организаций — до 50%.

— В законопроекте есть еще такая норма, что банкам и МФО запрещается выдавать кредиты без согласия супруга/супруги. Насколько это необходимо сегодня в Казахстане?

— Важно понимать, что данный законопроект, в первую очередь, нацелен на защиту прав заемщиков. Если говорить о конкретно данной норме, то, к сожалению, в Казахстане есть немало людей, которые увлекаются азартными играми или ставками в букмекерских конторах. Они берут деньги в кредит в надежде отыграться и закрыть свои долги. И когда проигрывают, заем уже становится проблемным. К сожалению, не редкое явление, когда человек берет деньги в долг и направляет их не на семью, а на азарт.

Если человек берет кредит, то, я думаю, супруг/супруга вправе знать о новом займе. Ведь это семейный бюджет фактически. Потом этот кредит может стать проблемой для всей семьи, в том числе и для детей.

Это не новая норма. Нечто подобное реализовано в ипотечных займах, когда вы решили купить или продать недвижимость. Но еще хочу отметить, что данное нововведение не коснется микрофинансовых займов.

— Не считаете ли вы, что запрет выдачи займов без согласия супруга/супруги может стать инструментом давления или манипуляции в семье?

— В любом случае, супругам придется находить общий язык. Кредит берется для нужд семьи, и планирование бюджета должно быть совместным. В противном случае, кредит может стать еще большей проблемой для семьи в целом. Поэтому, я считаю, что данная норма поможет предотвратить конфликты между супругами.

— Как будет реализован данный механизм? Нужно ли заверять разрешение супруга/супруги у нотариуса?

— Нет, этого делать не придется. В настоящее время многие жители Казахстана подают заявки на получение кредитов онлайн. Теперь при подаче такой заявки нужно будет указывать информацию о супруге. Они получат уведомление и смогут дать согласие или отказ через приложение. В этом механизме предусмотрена биометрия, которая позволяет банку удостовериться в том, что это действительно вы. Это аналогично процессу оформления кредита через банковское приложение.

— Вы упомянули, что новый законопроект направлен на защиту прав заемщиков. Как он поможет защитить права тех, кто уже столкнулся с финансовыми трудностями?

— Во-первых, запрещается начисление процентов, пени и штрафов по займам с просрочкой 90 дней и более. В таких случаях банки и микрофинансовые организации обязаны провести реструктуризацию кредита и предложить заемщику новый график платежей с уменьшенной суммой ежемесячного платежа.

Если кредитор подает в суд на заемщика, он должен предложить реструктуризацию перед тем, как подать иск.

Во-вторых, установлен мораторий до 2026 года на продажу проблемных займов коллекторам. В настоящее время у коллекторов в портфеле около 890 тысяч заемщиков с общим долгом в 360 миллиардов тенге. Теперь коллекторы должны предложить должнику новый график платежей, прежде чем требовать полную сумму займа.

В-третьих, если у человека уже есть просроченный заем на 90 дней и более, ему не дадут новый кредит. Это сделано для предотвращения возникновения еще большей задолженности. При взыскании долга у проблемного заемщика не смогут снять все деньги с его карты. На жизнь ему должны оставить.

— Куда могут обратиться казахстанцы, если у них возникли споры по кредитным вопросам с банками или микрофинансовыми организациями?

— В новом законопроекте предусмотрены банковский и микрофинансовый омбудсмены, которых ранее не существовало в Казахстане. Банковский омбудсмен раньше занимался только вопросами ипотеки, но теперь его полномочия расширены. Он будет рассматривать спорные вопросы по потребительским займам.

Решение омбудсмена обязательно для кредитора. Заемщики могут обращаться к нему по любым вопросам, связанным с кредитами.

В случае, если одна из сторон не согласна с решением омбудсмена, она может обратиться в суд. Это конституционное право любого гражданина Казахстана.