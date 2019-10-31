Для поддержки и развития цифровых технологий создается IT-совет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с IT-сообществом города обсудил вопросы поддержки и развития сферы, а также сообщил о создании специального совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече были озвучены вопросы и предложения, касающиеся развития IT-сферы, участия в жизнедеятельности города, расширения доли в экономике мегаполиса.

Представители цифровых компаний, занятые в электронной коммерции, онлайн-сервисах, ритейле, логистике, финтехе (FinTech), транспортной мобильности, образовании, инвестициях, представили свое видение дальнейшего формирования данной сферы.

Одним из главных вопросов является дефицит кадров. Разработчик систем видеонаблюдения Кайрат Ахметов предлагает решить эту проблему, открыв студенческие кампусы в СЭЗ ПИТ «Алатау», финтех-специалист Руслан Омаров предлагает открывать в вузах студенческие лаборатории, компания Джамбула Ревшанова намерена открыть в Алматы международную IT-школу.

Все участники встречи высказались за эффективное регулирование сферы, создание понятных правил поддержки и развития частного бизнеса в цифровизации.

Выслушав всех представителей IT-сообщества, аким Алматы поддержал предложение о создании по аналогии с Деловым советом специального совета в сфере информационных технологий.

«На недавнем совещании по развитию города Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по цифровизации всех сфер жизнедеятельности мегаполиса. Поэтому для нас важна ваша помощь. В рамках создаваемого IT-совета будем раз в месяц собираться, ставить конкретные вопросы и находить их решения. Главное, чтобы совет стал эффективной площадкой для создания благоприятных условий для развития IT-сферы», — сказал Б. Сагинтаев, отметив, что все необходимые решения будут приниматься самими экспертами отрасли.

Акимат будет помогать с созданием инфраструктуры, координацией деятельности всех заинтересованных сторон. Стоит задача развить сферу таким образом, чтобы ее доля в структуре экономики города стала более значимой.

По словам Б. Сагинтаева, Алматы может и должен стать одним из самых инновационных и продвинутых городов мира в этой сфере. Для этого есть все возможности, а самое главное – богатый человеческий капитал. Нужно использовать потенциал научно-исследовательских центров и вузов.