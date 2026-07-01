Для переселения жителей у Атырауского НПЗ создадут рабочую группу

Атырауский нефтеперерабатывающий завод представил в акимат города план мероприятий по переселению жителей, проживающих в пределах санитарно-защитной зоны. Работы по утверждению новых границ санитарно-защитной зоны предприятия находятся на завершающей стадии, передает корреспондент Kazinform.

В настоящее время проект готовится к согласованию с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.

По словам исполняющего обязанности директора департамента по охране труда, окружающей среды и гражданской обороне АНПЗ Армана Димукашева, прежняя санитарно-защитная зона утратила силу после представления природоохранной прокуратуры. Для определения новых границ в 2025 году к работе был привлечен Республиканский научно-исследовательский институт по охране атмосферного воздуха.

— Исследование проводилось в течение целого года. Мы полностью охватили четыре сезона — весну, лето, осень и зиму. Специалисты изучили направление ветра, особенности распространения вредных веществ и их виды. В результате были определены новые границы санитарно-защитной зоны. Сейчас мы завершаем последний этап топографической съемки. До конца июля мы направим проект на согласование в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Кроме того, для ускорения процесса был разработан план мероприятий по переселению жителей. В настоящее время он находится на рассмотрении в акимате города Атырау. После согласования проекта будет создана рабочая группа с участием всех заинтересованных государственных органов, которая определит точное количество жилых домов и земельных участков, входящих в санитарно-защитную зону, — сообщил Арман Димукашев.

По данным АНПЗ, площадь санитарно-защитной зоны составляет 805 гектаров. После получения санитарно-эпидемиологического заключения проект будет передан в акимат города для дальнейшей реализации.

В дальнейшем будет создана специальная рабочая группа, которая составит точный список жилых домов и земельных участков, попадающих в санитарно-защитную зону. Как пояснил официальный представитель акимата Атырау Гасырбек Толеген, переселение жителей будет проводиться в строгом соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

— После определения точных адресов все дальнейшие процедуры будут осуществляться акиматом города. Уведомление жителей и оформление необходимых документов находятся в компетенции местных исполнительных органов. Затем объекты, расположенные в пределах утвержденной санитарно-защитной зоны, будут изъяты для государственных нужд. Независимые оценщики определят рыночную стоимость каждого объекта, после чего владельцам выплатят соответствующую компенсацию, — сказал он.

Пока неизвестно, сколько жилых домов и земельных участков в итоге войдет в санитарно-защитную зону, а также какой объем средств потребуется для переселения жителей.

Ранее сообщалось, что в Атырау жителей 80 домов рядом с НПЗ могут переселить.