Для очередников в Костанайской области приобретут 183 квартиры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Теперь в рамках нововведений в жилищное строительство субсидирование арендной платы очередников будет заменено на покупку арендного жилья. Об этом рассказал в ходе совещания в областном акимате руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале будет рассмотрено перераспределение средств, предусмотренных на субсидирование арендной платы очередников, на приобретение квартир для арендного жилья. Таким образом, нашей области будет выделено 1,7 млрд тенге на приобретение 183 квартир для социально уязвимых слоев населения, из расчета 9,6 млн тенге на 1 квартиру»,- сообщил Танжариков.

В свою очередь, акимам городов районов рекомендовано проанализировать рынок жилья с учетом потребности квартир для очередников категории социально уязвимые слои населения.

Ранее сообщалось, что на строительство социального жилья в Костанайской области в прошлом году из бюджета было предусмотрено 13,5 млрд тенге. Полностью сумму освоить не удалось, и по итогам осталось невыполнение в сумме 5 млрд тенге - это по строительству кредитных 30 домов в Костанае и 6 домов в Рудном.

Фото: пресс-служба Акима области