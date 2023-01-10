Для обвиняемого в убийстве врача Юрия Шумкова запросили 20 лет колонии

10 Января 2023, 15:39

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подходит к завершению суд над обвиняемым в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшнем заседании состоялись прения сторон. В суде прокурор просил признать виновным Т., 1987 года рождения, по нескольким статьям и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Кроме того, гособвинение считает, что подсудимого следует обязать выплатить семье погибшего материальный и моральный ущерб.

Сам подсудимый признался в убийстве.

Ранее по этому делу были допрошены сотрудник полиции и водитель такси. Подсудимый попросил прощения у родственников Шумкова и своих близких, а также заявил, что очень жалеет о случившемся.

4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

Позже в прокуратуре озвучили подробности дела. По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у Юрия Шумкова не было.