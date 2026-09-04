Для несовершеннолетних в Грузии могут ввести новые правила езды на электросамокатах

В Грузии планируют ввести правовое регулирование использования электросамокатов несовершеннолетними, передает агентство Kazinform со ссылкой на Georgia Today .

Как пишет издание, соответствующая мера предусмотрена краткосрочным планом законодательной деятельности правительства на осеннюю сессию парламента 2026 года.

Власти намерены подготовить и внести законопроект, направленный на снижение рисков, связанных с использованием двухколесных электросамокатов, защиту участников дорожного движения и повышение безопасности на дорогах.

Вопрос также включен в Национальную стратегию безопасности дорожного движения Грузии на 2026–2030 годы и план действий на 2026–2027 годы.

Согласно этим документам, правительство намерено пересмотреть действующую законодательную базу, регулирующую безопасное использование мотоциклов, мопедов и электросамокатов.

При этом конкретные ограничения для несовершеннолетних в публикации пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что ездить на самокатах по тротуарам запретят с 25 августа в Казахстане.

В России вопрос использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который уже давно вызывает споры, вышел на высокий уровень.