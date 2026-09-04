Для несовершеннолетних в Грузии могут ввести новые правила езды на электросамокатах
В Грузии планируют ввести правовое регулирование использования электросамокатов несовершеннолетними, передает агентство Kazinform со ссылкой на Georgia Today.
Как пишет издание, соответствующая мера предусмотрена краткосрочным планом законодательной деятельности правительства на осеннюю сессию парламента 2026 года.
Власти намерены подготовить и внести законопроект, направленный на снижение рисков, связанных с использованием двухколесных электросамокатов, защиту участников дорожного движения и повышение безопасности на дорогах.
Вопрос также включен в Национальную стратегию безопасности дорожного движения Грузии на 2026–2030 годы и план действий на 2026–2027 годы.
Согласно этим документам, правительство намерено пересмотреть действующую законодательную базу, регулирующую безопасное использование мотоциклов, мопедов и электросамокатов.
При этом конкретные ограничения для несовершеннолетних в публикации пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что ездить на самокатах по тротуарам запретят с 25 августа в Казахстане.
В России вопрос использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который уже давно вызывает споры, вышел на высокий уровень.