Для нас принципиально важна, прежде всего, моральная поддержка партнеров ОДКБ - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего, моральная поддержка партнеров ОДКБ. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего, моральная поддержка партнеров ОДКБ. Все государства-участники Организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Сессия ОДКБ началась с минуты молчания. Почтили минутой молчания память погибших в трагических событиях в стране.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.