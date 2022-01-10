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Для нас принципиально важна, прежде всего, моральная поддержка партнеров ОДКБ - Президент РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Января 2022, 13:48
Для нас принципиально важна, прежде всего, моральная поддержка партнеров ОДКБ - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего, моральная поддержка партнеров ОДКБ. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего, моральная поддержка партнеров ОДКБ. Все государства-участники Организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Сессия ОДКБ началась с минуты молчания. Почтили минутой молчания память погибших в трагических событиях в стране.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.


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