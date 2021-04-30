Для молодежи проект «100 новых лиц Казахстана» откроет новые границы - шахтер Даниель Диль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Даниель Диль уверен, что проект откроет новые границы и горизонты для молодежи. Несмотря на столь юный возраст, он совмещает работу на шахте и спорт. К слову, буквально несколько дней назад он прилетел из Болгарии, заняв призовое 3 место на Кубке мира по спортивной акробатике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даниель Диль работает на шахте имени Костенко подземным горнорабочим. Является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике.

«В любом случае нелегко совмещать работу на шахте и спорт. Но постепенно это становится образом жизни. Моя мама работает на шахте, вслед за ней я тоже устроился подземным горнорабочим. Однако работа не повлияла на мое хобби. В спорте я все больше и больше развивался и становился призером различных соревнований», - рассказал Даниель Диль.

Буквально несколько дней назад спортсмен прилетел из Болгарии, где проходил этап Кубка мира по спортивной акробатике. В соревновании международного масштаба он занял почетное 3 место.

«Федерация спорта предложила мою кандидатуру на участие в проекте «100 новых лиц». В каждой работе возникают трудности. Но в спорте закаляется характер, что непосредственно влияет на мою работу. Для меня было неожиданно попасть в ряды финалистов, а уже после в ряды победителей такого престижного проекта «100 новых лиц Казахстана». В любом случае для молодежи проект откроет новые границы», - сказал спортсмен Даниель Диль.