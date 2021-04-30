Для молодежи проект «100 новых лиц Казахстана» откроет новые границы - шахтер Даниель Диль
Даниель Диль работает на шахте имени Костенко подземным горнорабочим. Является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике.
«В любом случае нелегко совмещать работу на шахте и спорт. Но постепенно это становится образом жизни. Моя мама работает на шахте, вслед за ней я тоже устроился подземным горнорабочим. Однако работа не повлияла на мое хобби. В спорте я все больше и больше развивался и становился призером различных соревнований», - рассказал Даниель Диль.
Буквально несколько дней назад спортсмен прилетел из Болгарии, где проходил этап Кубка мира по спортивной акробатике. В соревновании международного масштаба он занял почетное 3 место.
«Федерация спорта предложила мою кандидатуру на участие в проекте «100 новых лиц». В каждой работе возникают трудности. Но в спорте закаляется характер, что непосредственно влияет на мою работу. Для меня было неожиданно попасть в ряды финалистов, а уже после в ряды победителей такого престижного проекта «100 новых лиц Казахстана». В любом случае для молодежи проект откроет новые границы», - сказал спортсмен Даниель Диль.