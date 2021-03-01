Для многих народов казахская земля стала настоящим домом - Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет огромное внимание модернизации общественного сознания. Об этом сказал государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современных условиях формирование новой национальной идентичности, адаптированной к вызовам времени, Президент страны Токаев наряду с политико-экономическими реформами, уделяет огромное внимание модернизации общественного сознания. На первый план Глава государства выдвинул стратегическую важную задачу написать отечественную историю с учетом национальных интересов и новых научных подходов. Это яркое свидетельство возрождения нашего исторического сознания», - сказал Крымбек Кушербаев на круглом столе, посвященном 30-летию Независимости РК и Дню благодарности.

Госсекретарь также отметил, что не менее важным направлением духовной модернизации нашего общества должно стать завершение масштабной работы по полной реабилитации жертв политических репрессий.

«Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом, родным очагом. Восстановление исторической справедливости, возвращение честного имени и справедливого осужденным - вот, что мы должны оставить в памяти благодарных потомков», - отметил Крымбек Кушербаев.

В мероприятии, посвященном 30-летию Независимости РК и Дню благодарности, принимают также участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана М. Бекбаева и З. Кузиев, депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана.



