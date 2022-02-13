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Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК

13 Февраля 2022 11:29
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Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды распространила полный текст Обращения Главы государства К. Токаева на церемонии, посвященной памяти жертв январских событий, в мечети Хазрет Султан, передает МИА «Казинформ».

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Дорогие соотечественники!

Этот год начался с трагических событий. На долю нашего народа выпали тяжелые испытания. Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразить их натиск. К сожалению, эта смута унесли жизни многих граждан. Это настоящая трагедия.

В настоящее время соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну. В связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой.

Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери. Думаю, что Фонд «Народу Казахстана» также окажет благотворительную помощь пострадавшим.

Будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан.

Такая трагедия не должна повториться!

Желаю всем казахстанцам выдержки и спокойствия!

Пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие!

Во благо подрастающего поколения общими усилиями мы построим Новый Казахстан!


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#Президент Казахстана   #Акорда   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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