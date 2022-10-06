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Для меня большая честь баллотироваться в качестве общего кандидата - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
6 Октября 2022, 16:58
Для меня большая честь баллотироваться в качестве общего кандидата - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы вступили в новую политическую эпоху. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции по поддержке его кандидатуры на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вступили в новую политическую эпоху. 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что различные общественные организации предложили выдвинуть его кандидатуру на этих выборах.

«Как я говорил ранее, Глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.


Президент Казахстана   Выборы   Токаев Касым-Жомарт   Президентские выборы - 2022  
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