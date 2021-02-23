Для каждого казахстанца День благодарности имеет очень глубокий смысл – Абилфас Хамедов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для каждого казахстанца День благодарности имеет очень глубокий смысл. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Абилфас Хамедов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День благодарности – особенный для казахстанцев праздник. Несмотря на то, что появился он совсем недавно, в идее празднования скрыт огромный смысл и многовековые традиции гостеприимства и дружбы казахского народа. Сегодня 1 марта – это не только праздник благодарности этносов казахскому народу, протянувшим руку помощи прибывшим переселенцам в годы депортаций и репрессий, но и праздник благодарности гражданина своей стране, сына своей семье, человека своим друзьям и близким. День благодарности является для каждого личным праздником, это то, чем мы очень дорожим. Поэтому ежегодно Ассамблея показывает в очередной раз всем казахстанцам, что единство и согласие являются залогом любого успешного и поступательного развития», – А. Хамедов.

Мажилисмен подчеркнул, что День благодарности тесно связан с институтом Ассамблеи народа Казахстана и обязан своим появлением Первому Президенту Республики Казахстан-Елбасы Нурсултану Назарбаеву, который выдвинул инициативу празднования Дня благодарности в день образования Ассамблеи, уникального института мира и согласия.

Депутат напомнил слова Елбасы, которые в полной мере отображают суть и ценность новой праздничной даты: «Было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта, – ежегодно отмечать, как День благодарности всех этносов друг к другу, и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей, как родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу».

Как отметил А. Хамедов, этносы, проживающие в Казахстане, с большой радостью восприняли инициативу Председателя Ассамблеи народа Казахстана, так как многие хорошо помнят рассказы своих родителей, а некоторые сохранили в своей памяти трагические этапы истории. В период тоталитарного режима сотни тысяч людей приехали на землю Казахстана, обретя в новой стране горячо любимую Родину. Ни в чем неповинные народы были изгнаны из своих домов. Условия переезда были ужасающими, людям давали от нескольких часов до одних суток на сборы, грузили в товарные вагоны, так называемые «теплушки», и отправляли в неизвестном направлении. В эти годы на землю Казахстана прибыли азербайджанцы, балкарцы, греки, корейцы, курды, поволжские немцы, чеченцы и ингуши.

«Для каждого казахстанца День благодарности имеет очень глубокий смысл. Пройдя вместе все испытания, мы стали единым и сильным народом, устремленным в будущее. Любой гражданин имеет равные возможности для развития и роста в своем деле. Сегодня мы можем получать качественное образование, строить карьеру, развивать малый и средний бизнес. Такие условия созданы благодаря миролюбивой политики Елбасы и многовековой философии казахского народа», – сказал депутат.









Фото: assembly.kz