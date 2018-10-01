Для казахстанско-финского сотрудничества созданы все условия - Нурсултан Назарбаев

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В столице Финляндской Республики состоялся брифинг для представителей средств массовой информации по итогам официального визита Президента Казахстана в эту страну, передает пресс-служба Акорды.

Выступая перед журналистами, Глава государства поблагодарил Президента Финляндии за теплый прием и отметил, что за 26 лет двустороннего сотрудничества отношения между странами достигли высокого уровня партнерства.

- Сегодня мы в доверительной атмосфере подробно и обстоятельно обсудили состояние и перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Казахстан и Финляндия разделяют общие принципы и подходы в решении наиболее актуальных проблем региональной и международной политики, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В контексте предстоящего председательствования Финляндии в ЕС Президент Казахстана выразил надежду на активное содействие финской стороны процессу углубления диалога в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Глава государства особо отметил успешный характер и потенциал казахстанско-финского сотрудничества и подчеркнул, что для его реализации созданы все условия.

- Между нашими странами проводится регулярный политический диалог на высшем уровне, формируется благоприятный деловой климат, укрепляются договорно-правовая и институциональная базы взаимодействия, также осуществляется прямое воздушное сообщение. Все эти возможности нужно в полной мере использовать, - заявил Нурсултан Казахстана.





Президент Казахстана отдельно остановился на результатах состоявшихся переговоров и указал на заинтересованность финских партнеров в развитии двусторонних экономических связей.

- Мы договорились повысить эффективность казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также ускорить запуск созданных в ее рамках рабочих групп в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и образование. Мы также обсудили новые возможности присутствия финского капитала и технологий в проектах по модернизации казахстанской экономики, - отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев рассказал о планах по внедрению в различных регионах Казахстана лучших финских решений в сфере «зеленой» экономики и подчеркнул, что в качестве приоритетных направлений сотрудничества стороны определили перерабатывающие отрасли, инновационные и наукоемкие предприятия, а также экспортоориентированные производства.

Говоря о преимуществах географического расположения Казахстана, Глава государства указал на новые открывающиеся перспективы для развития экспортного потенциала Суоми и повышения конкурентоспособности финской экономики.

- Запуск двух железнодорожных маршрутов с участием логистических компаний Казахстана и Финляндии открывает предпосылки для создания между нашими странами транзитно-транспортного альянса, - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал присутствующим журналистам о встрече с представителями деловых кругов Финляндии, а также запуске новых бизнес-проектов, которые придадут импульс взаимному сотрудничеству.

В завершение Глава государства дал высокую оценку итогам прошедших переговоров и выразил уверенность, что состоявшийся визит послужит дальнейшему укреплению и расширению партнерства на благо народов двух стран.

Напомним, вчера Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию. В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий. Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation» и пригласил капитанов финского бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном в различных отраслях экономики.

Сегодня Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.



