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Для казахского народа слово «Аманат» имеет большое значение - Нурсултан Орынбасаров

2 Марта 2022 21:56
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Для казахского народа слово «Аманат» имеет большое значение - Нурсултан Орынбасаров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный спортсмен и тренер, общественный деятель, член алматинского областного филиала правящей партии Нурсултан Орынбасаров высказался о переименовании партии в AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для казахского народа слово «Аманат» имеет большое значение. Все, что осталось от наших предков - это наша земля, наши традиции, наш национальный дух, наш флаг. Самое важное здесь - это доверие к будущему нации, государства. Каждый из нас должен чувствовать эту ответственность. Чтобы наша страна стала фундаментальной, мы должны в первую очередь возродить национальный дух и развить культуру. Только тогда поколение будет питаться ценностями, которые у нас в крови, и не будет следовать веяниям извне. Я считаю, что такие важные вопросы осуществляются под влиянием правящей партии», - сказал Нурсултан Орынбасаров.

1 марта на внеочередном съезде правящей партии было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».

Полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии «Nur Otan» можно прочитать здесь.


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#Нур Отан   #Съезд партии Аманат   #AMANAT  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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