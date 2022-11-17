Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане

17 Ноября 2022, 22:38
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
17 Ноября 2022, 22:38

Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. В Астане опубликован список из 23 участков, где в день выборов смогут проголосовать незарегистрированные в городе граждане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Помощь данной категории избирателей будут оказывать сотрудники Госкорпорации «Правительство для граждан».

«Здесь лица, не имеющие по разным причинам регистрации, могут воспользоваться своим правом и проголосовать. Специально для этого для них на указанных участках будут проводить однодневную регистрацию. Поэтому у жителей и гостей города без постоянной прописки есть возможность исполнить свой гражданский долг и внести свою лепту в важное событие в жизни стран. Для этого, данная категория граждан должна прийти в день выборов на избирательный участок и зарегистрироваться там на один день», - говорится в сообщении.

Такое дополнение внесено в постановление Правительства от 1 декабря 2011 года «Об утверждении правил регистрации внутренних мигрантов». В нем говорится, что регистрация лиц, снятых с учета по месту жительства, в день выборов, в здании или помещении по адресу избирательного участка допускается.

Напомним, в Астане в день выборов откроют 406 избирательных участков. Узнать свой можно через сайт sailau.astana.kz, мобильное приложение Smart Astana, либо зайдя в чат-бот в Telegram или же позвонив в контакт-центр iKomek по номеру 109.

Проезд в столичных автобусах 20 ноября будет бесплатным.

Список избирательных участков для граждан, не имеющих прописки можно посмотреть здесь.

Новости по теме
Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
Президентские выборы и разноплановые преобразования в РК обсудили в Минске
Читайте также
Председатель ЦИК РК встретился с делегацией ПА ОДКБ
Состоялись встречи председателя ЦИК РК  с председателями ЦИК Узбекистана и Азербайджана
Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
В каких регионах Казахстана наблюдается рост рождаемости
Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
Новости партнеров
Популярное
1 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
2 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
3 Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору