Для эффективного использования водных ресурсов будет утвержден график - аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки по Сарысускому району посетил крестьянские хозяйства, социальные объекты и предприятия, обсудил с местными жителями актуальные проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече акима области с местными аграриями поднят ряд вопросов, в том числе касающихся подготовки к вегетационному периоду.

«Нам нужно эффективно использовать водные ресурсы. Это касается и реки Талас. Будет составлен специальный график подачи воды», - отметил аким области.

Руководству района поручено тесно сотрудничать с филиалом РГП «Казводхоз», организовать очистку каналов методом асар.

Канал Тасарык будет автоматизирован в рамках пятилетнего плана по автоматизации оросительной сети РГП «Казводхоз» на 2021 - 2025 годы.

В 2021 году провели механическую очистку канала протяженностью 15 км.

В крестьянском хозяйстве «Ынтымақ», созданном в 1995 году в Байкадамском сельском округе, содержат 910 овец, 17 голов крупного рогатого скота, 82 лошади, 100 верблюдов. «Сегодня в нашем хозяйстве работают шесть человек. Ежемесячная заработная плата составляет 100 тысяч тенге. В ближайшее время планируем увеличить поголовье племенного скота», - сказал руководитель хозяйства Жаксыгельды Иманбаев.

В селе Саудакент аким области посетил Дом культуры, построенный в 1972 году. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт на сумму 166,8 миллиона тенге. На данный момент здесь работает 31 человек.

В Сарысуском районе компания «Еврохим» реализует проект по строительству завода минеральных удобрений, который позволит привлечь свыше 1 млрд долларов инвестиций, создать более 900 постоянных рабочих мест. Аким области ознакомился с ходом строительства и встретился с работниками предприятия. Обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным вирусом и выработки коллективного иммунитета.

Бердибек Сапарбаев напомнил руководству предприятия о социальной ответственности бизнеса.

«В прошлом году благодаря проекту «Таразға тарту» в областном центре появились новые социальные объекты. В этом году мы планируем продолжить эту добрую традицию и воплотить в жизнь проект «Жаңарған Жаңатас». Уверен, руководители крупных предприятий не останутся в стороне и внесут свой вклад в процветание Жанатаса в рамках социальной ответственности бизнеса», - сказал аким области.

Швейный цех «Стиль», возглавляемый Ириной Георгиади, был открыт в 2010 году. В цехе по изготовлению медицинской одежды и постельного белья трудятся около 20 человек. Предпринимательница планирует расширить производство.

Аким области отметил, что представителям бизнеса, которые создают новые рабочие места и вносят вклад в развитие экономики района, всегда будет оказываться поддержка со стороны государства.

Многоэтажные дома в жилом комплексе «Үш алып» в городе Жанатасе нуждаются в реконструкции. Эту работу намерено провести ТОО «Казфосфат».

В ходе посещения социального магазина «Батыр-Бек» глава региона отметил, что ответственные лица слабо контролируют цены по каждому наименованию продуктов питания. Он поручил отслеживать соблюдение объектами розничной торговли допустимого размера торговой надбавки.

Итоги рабочей поездки Бердибек Сапарбаев подвел на совещании с активом района. На совещании аким района Марат Султангалиев доложил об итогах социально-экономического развития района за 2021 год. Аким области дал удовлетворительную оценку развитию района и отметил, что необходимо эффективно использовать возможности государственных программ, уделять особое внимание вопросам патриотического воспитания молодежи, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.