Для чего установлен электронный дорожный знак, уточнили в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на выезде из микрорайона Думан на пересечении Талгарского тракта и улицы Хантенгри в качестве эксперимента установлен электронный дорожный знак. Для чего он появился, рассказали в полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что целью данного знака является улучшение дорожной обстановки в городе.

«Знак 4.1.1 (Движение прямо) показывает, что с 6:00 до 11:00 разрешается движение только в прямом направлении и с 11:00 до 06:00 часов знак в автоматическом режиме переходит в 4.1.5 (движение прямо и налево). Таким образом, мы хотим улучшить дорожную обстановку, разгрузить данный перекресток, так как в утреннее время в час пик в Алматы заезжает до 200 тысяч автомашин в сутки. Чтобы не было заторовых и аварийных ситуации, начали принимать в качестве эксперимента интерактивные знаки. Этими знаками можем в удаленном порядке устанавливать отдельное время и направление движение транспорта через центр оперативного управления в зависимости от заторов и аварийных ситуации», - сказал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

Ранее сообщалось , что данный знак выполнен с применением SMD LED технологий в соответствии евростандартом EN12966 и позволяет отображать цветное изображение дорожных знаков с высокой четкостью, что исключает ошибку при восприятии знака водителями.

Кроме того, по данным Жандоса Мураталиева, с 1 апреля в мегаполисе проводится работа по обновлению дорожной разметки

Ежегодно сотрудниками дорожно-технической инспекции в рамках обеспечении безопасности дорожного движения проводится весеннее обследование улично-дорожной сети. В связи с наступлением благоприятных условий в городе начала обновляться дорожная разметка, в первую очередь, сплошная линия, чтобы встречные потоки не оказались на полосе встречного движения, пешеходные переходы, чтобы не допустить наездов на пешеходов. Данная покрасочная работа будет проводиться круглосуточно. Бригадам по обновлению дорожных разметок сотрудниками полиции будет оказываться помощь в виде отвода транспортных средств и недопущения наездов на них.