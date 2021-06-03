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    17:16, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Для чего повышаются предельные цены на товарный газ – мнение эксперта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. В зависимости от региона предельные цены оптовой реализации повышены в среднем на 11%. Заместитель департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Даурен Абилхаиров прокомментировал, в связи с чем повысились предельные цены на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные магистрали, по которым осуществляется внутреннее газоснабжение республики, отработали свой назначенный ресурс и имеют множество закритических дефектов по результатам диагностических обследований. Срок эксплуатации 70% газовой инфраструктуры, имеющей стратегическую важность в обеспечении энергетической безопасности, как в разрезе регионов, так и в масштабах страны, превышает 40 лет. Для сдерживания конечной стоимости газа на внутреннем рынке АО «КазТрансГаз» ежегодно за счет экспорта газа субсидирует внутренний рынок страны. За 2015-2020 годы сумма убытков национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила порядка 425 млрд. тенге», - отметил Даурен Абилхаиров.

    По его словам, в последний раз предельные цены оптовой реализации товарного газа корректировались 1 января 2019 года, тогда они были снижены в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

    Утверждённые предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. В различных областях утвержденная оптовая цена ниже себестоимости от 1,5 до 2,5 раз.

    «В связи с этим, в случае установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на текущем уровне, затраты национального оператора в дальнейшем увеличились бы, а невыполнение инвестиционных программ в конечном итоге могут привести к увеличению количества закритичных дефектов газопроводов, что может привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны», - пояснил заместитель департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Даурен Абилхаиров.

    Напомним, что согласно законодательству РК, государственное регулирование оптовой цены товарного газа осуществляет Министерство энергетики, розничной цены – Министерство национальной экономики.



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