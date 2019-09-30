Для чего нужен проект «100 новых лиц», объяснил Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для чего нужен проект «100 новых лиц Казахстана», рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим показать, что Казахстан богат талантами в самых разных сферах, и очень много историй успеха. К сожалению, действительно, мы за этой ежедневной текучкой, может и не замечаем каждодневных героев. Поэтому мы должны показать, что можем гордиться этими историями. Из 5 тыс. историй, которые к нам пришли, мы отобрали, к сожалению, только 130. А все остальные истории заслуживают отдельного сюжета, отдельного фильма, потому что это становление, как люди преодолевали многие сложности», - сказал министр информации и общественного развития, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

По его словам, данный проект также должен служить хорошим стимулом и быть примером для подрастающего поколения.

«Этот проект также нужен, в том числе и для многодетных матерей, перед ними будет успешный пример перед глазами, потому что многие из этих ребят (участников проекта - прим. автора) вышли из многодетных семей, но добились колоссальных успехов в самых разных сферах», - считает Даурен Абаев.

Как ранее сообщалось, с 1 октября стартует прием заявок на участие в проекте «100 новых лиц Казахстана 2019: истории успеха молодых казахстанцев». Для участия необходимо заполнить анкету на сайте 100janaesim.ruh.kz.