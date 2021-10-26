Для чего измеряют гололедно-изморозевые отложения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Северо-Казахстанского филиала РГП «Казгидромет» объяснили, чем опасны отложения гололеда и изморози и зачем определяют их размер и массу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации североказахстанского филиала Казгидромета, красивое явление природы при определенных условиях может быть опасным и оказать негативное воздействие на различные сектора экономики. В том числе энергетики, сельского хозяйства, садоводства, лесоводства и другие.

«Отложения гололёда или изморози на различных предметах образуются при осаждении переохлажденных капель воды от тумана, мороси или дождя при отрицательной температуре воздуха и при сублимации водяного пара. Гололёдно-изморозевые отложения зависят от морфологических и морфометрических аспектов погодных условий, при которых они формируются, поэтому они характеризуются несколькими параметрами: продолжительность, диаметр, толщина и вес отложения», - рассказали метеорологи.

Под воздействием гололёдно-изморозевых отложений происходит скручивание, провисание, вибрация и обрывы проводов на воздушных линиях связи и электропередачи, иногда поломка опор, падение деревьев или крупных веток. Гололёд и изморозь могут привести к повреждению озимых культур, если сохраняются на растениях в течение длительного времени.

«Отложения изморози и гололёда диаметром 20 мм и более являются стихийным явлением и могут привести к чрезвычайным ситуациям в секторе связи, энергетическом секторе и нарушить производственную деятельность различных отраслей экономики. Инструментальные наблюдения за отложениями осуществляются при помощи гололёдного станка. Размеры определяются при помощи штангенциркуля, а масса при помощи специальной ванночки и осадкомерного стакана», - добавили специалисты.

Гололедный станок установлен на 11 метеостанциях Северо-Казахстанской области.