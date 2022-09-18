Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Для болельщиков ты останешься народным чемпионом - Президент РК позвонил GGG
18 Сентября 2022, 11:06

Для болельщиков ты останешься народным чемпионом - Президент РК позвонил GGG

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» – заключил Президент.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Игорь Рогов отчитался Президенту о работе Комиссии по правам человека
Президент внес изменения в Военную доктрину Казахстана
Глава государства поздравил фермеров Казахстана с итогами уборки урожая
Казахстан и Туркменистан усилят взаимодействие морских портов
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив