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    17:19, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Для артиста самое важное - любовь зрителя – Рухия Байдукенова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на платформе ZOOM молодая казахстанская певица Рухия Байдукенова поделилась эмоциями после победы в международном конкурсе «Славянский базар», проходившего в Витебске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На конкурс приехала одна. В Минске два дня проходила репетиция с президентском оркестром Беларуси. Потом приехали в Витебск. В первый день конкурса выступила босиком на сцене, потому что осталась под дождем. Во второй день конкурса исполнила песню в сопровождении оркестра. У меня хорошее настроение, однако не спала два дня. Это моя первая большая награда, которую посвящаю всему казахскому народу, потому что действительно ощутила моральную поддержку народа», - отметила победительница международного конкурса «Славянский базар».

    При национальном отборе, по словам девушки, поступали предложения от продюсеров, однако певица отказалась от них.

    «Сейчас у меня нет продюсера. Сейчас такое время, что можно работать без продюсера. Главное, чтобы артист был уникальным», - считает Рухия.

    По ее словам, всемирно прославленный певец Димаш Кудайберген поддерживал молодую певицу в вокальном плане.

    «До конкурса подсказывал по вокальным моментам. Во время конкурса мы не беседовали, потому что это не честно, он был членом жюри, а я участница. Я – честный человек, он тоже честный. Думаю, было бы неправильно, если бы во время конкурса беседовали по вокалу», - сказала Рухия Байдукенова.

    Девушка считает, что для артиста самое важное – любовь зрителя.

    «Я успела поговорить с местным народом. С первого тура по окончании конкурса меня поддерживали цветами, дарили подарки. Когда выиграла, было много поздравлений. Все участники с первого дня говорили мне о том, что я должна победить. Оркестр во втором туре также сказали, что болеют за меня. Думаю, что любовь зрителя - для артиста самое важное», - призналась победительница «Славянского базара».


    Фото: newsvitebsk.livejournal.com
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