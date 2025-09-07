Для актюбинских сельчан в железнодорожные тупики доставлено 1 700 тонн угля

Жителям необходимы 19 187 тонн угля. Цена на уголь составляет 19 500-26 000 тенге за тонну.

- В железнодорожных тупиках имеется 1 700 тонн угля: на 41 разъезде 1 680 тонн, в Кандыагаше – 20 тонн. Цена за тонну в пределах 19 500 - 26 000 тенге. Жителям Алгинского, Хромтауского, Кобдинского, Каргалинского, Ойылского районов уголь доставляется с 41-го разъезда в Актобе и со станции Жинишке. Жителям Иргизского района уголь доставляется из близкорасположенных мостовых тупиков в Кызылординской и Костанайской областях. Жители остальных районов – Байганинского, Мартокского, Темирского, Айтекебийского, Мугалжар, Шалкар – получают уголь из местных железнодорожных тупиков, – сообщила пресс-служба акима Актюбинской области.