    02:20, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Для актюбинских сельчан в железнодорожные тупики доставлено 1 700 тонн угля

    Сельским жителям Актюбинской области уголь доставляется из Караганды. Шубаркольский уголь сейчас имеется в железнодорожных тупиках в городах Актобе и Кандыагаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Туркестанской области

    Жителям необходимы 19 187 тонн угля. Цена на уголь составляет 19 500-26 000 тенге за тонну.

    - В железнодорожных тупиках имеется 1 700 тонн угля: на 41 разъезде 1 680 тонн, в Кандыагаше – 20 тонн. Цена за тонну в пределах 19 500 - 26 000 тенге. Жителям Алгинского, Хромтауского, Кобдинского, Каргалинского, Ойылского районов уголь доставляется с 41-го разъезда в Актобе и со станции Жинишке. Жителям Иргизского района уголь доставляется из близкорасположенных мостовых тупиков в Кызылординской и Костанайской областях. Жители остальных районов – Байганинского, Мартокского, Темирского, Айтекебийского, Мугалжар, Шалкар – получают уголь из местных железнодорожных тупиков, – сообщила пресс-служба акима Актюбинской области. 

    Ранее министр энергетики РК Ерлан Аккенженов заявил, что ведомство будет «в ручном режиме контролировать погашение долгов перед угольщиками и всю цепочку отгрузки угля в регионы».

