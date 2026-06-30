Новые правила для аэротакси и дронов введены в Казахстане

В Казахстане создана законодательная база, которая будет регулировать развитие аэротакси, eVTOL и беспилотной авиации, передает Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

— 24 июня 2026 года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте». Принятые поправки вносятся в Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Данный шаг официально формирует современную нормативную базу для развития инновационной авиации и интеграции передовых технологий в национальную авиационную систему, — сообщили в КГА.

Этим решением Казахстан юридически закрепил правила для рынка городской воздушной мобильности — Urban Air Mobility (UAM) и вошел в число стран с развитой регуляторной базой eVTOL (электрическое воздушное судно с возможностью вертикального взлета и посадки) наряду с США (FAA), Евросоюзом (EASA), Южной Кореей и Китаем.

Какие внесены правки

— введено понятие «передовой воздушной мобильности» (Advanced Air Mobility), определены ее виды — городская и региональная воздушная мобильность;

— создана правовая основа для эксплуатации электрических воздушных судов с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL) и иных воздушных судов, допущенных к передовой воздушной мобильности;

— закреплен правовой статус вертипортов, как инфраструктуры передовой воздушной мобильности и определены особенности их функционирования;

— введены новые механизмы сертификации разработчиков и изготовителей авиационной техники, эксплуатантов городской воздушной мобильности, гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем;

— создан правовой статус системы обслуживания беспилотного воздушного движения (UTM), предусматривающая цифровое управление полетами беспилотных авиационных систем, обмен информацией, идентификацию, маршрутизацию и координацию использования воздушного пространства;

— установлены требования к кибербезопасности и цифровой инфраструктуре, обеспечивающей обслуживание беспилотного воздушного движения;

— усовершенствовано государственное регулирование гражданских беспилотных авиационных систем, включая вопросы регистрации, эксплуатации, сертификации и организации полетов.

В КГА подчеркнули, что принятые законодательные изменения переводят инновационные авиационные технологии из экспериментальной плоскости в полноценную правовую среду, обеспечивая прозрачные условия для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и развития высокотехнологичного бизнеса.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить полет на аэротакси в Казахстане, рассказали в Правительстве.