Для 80 тысяч школьников и студентов в СКО провели урок лидерства Елбасы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во всех организациях образования прошел общереспубликанский открытый урок «Современный Казахстан. Уроки лидерства Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики, урок провели для 71 тысячи школьников и 9 тысяч студентов колледжей. В качестве приглашенных лекторов выступили общественные деятели, депутаты, члены партии «Nur Otan», Ассамблеи народов Казахстана, ученые, представители СКУ им. М.Козыбаева, известные журналисты, заслуженные ветераны.

Младшеклассников знакомили с жизнью и деятельностью Елбасы. В среднем звене учащиеся говорили о роли Первого Президента Республики Казахстан в формировании независимости государства, о чувстве патриотизма, любви к Родине. В старшем звене учащиеся расширили знания об основных этапах становления и развития независимого Казахстана под руководством Первого Президента, о его роли в экономическом возрождении страны, о международных инициативах и деятельности Елбасы в достижении мира и согласия.

В управлении отметили, что урок призван привлечь внимание молодого поколения к выдающимся заслугам Лидера нации, развить чувство патриотизма и гражданской ответственности, лидерских качеств.