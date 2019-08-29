Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Для 41 тысячи павлодарских школьников проведут единый урок ко Дню Конституции

Автор:  
Антон Гагарин
29 Августа 2019, 20:38
Для 41 тысячи павлодарских школьников проведут единый урок ко Дню Конституции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 августа, в День Конституции, на павлодарской набережной Иртыша школьники и педагоги учреждений образования организуют пленэр художников, «мега-раскраску» и другие интересные площадки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На аллее консультантов «Юридический портал» специалистами отдела образования Павлодара будут даны разъяснения гражданам по вопросам организации и началу нового учебного года, - сообщили сегодня в управлении образования Павлодарской области.

Более 60 школьников 5-6 классов будут задействованы в работе площадки «Мега-раскраска «Мой солнечный Казахстан», а воспитанники художественной школы представят пленэр «Дала үні, қала сыры», – добавили в ведомстве.

«В рамках праздника Дня Конституции более 200 учащихся 7-8 классов посетили культурно-досуговый центр имени К. Абусеитова, где был организован просмотр исторического фильма «Жау жүрек мың бала». 1 сентября во всех общеобразовательных школах города состоится республиканская интернет-акция «Саналы ұрпақ - жарқын болашақ», - рассказали в ведомстве. - В этот день учащиеся, родители и учителя смогут размещать в социальных сетях 1-, 2-двухминутные видеоролики позитивного характера, посвящённые Дню знаний».

2 сентября в школах Павлодара для более чем 41 тыс. школьников проведут единый урок Конституции. Главная его цель – формирование и повышение уровня конституционно-правовой культуры, патриотизма через целенаправленное изучение Основного закона Казахстана.


Павлодарская область   Образование   Конституция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области