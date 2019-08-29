Для 41 тысячи павлодарских школьников проведут единый урок ко Дню Конституции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 августа, в День Конституции, на павлодарской набережной Иртыша школьники и педагоги учреждений образования организуют пленэр художников, «мега-раскраску» и другие интересные площадки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На аллее консультантов «Юридический портал» специалистами отдела образования Павлодара будут даны разъяснения гражданам по вопросам организации и началу нового учебного года, - сообщили сегодня в управлении образования Павлодарской области.

Более 60 школьников 5-6 классов будут задействованы в работе площадки «Мега-раскраска «Мой солнечный Казахстан», а воспитанники художественной школы представят пленэр «Дала үні, қала сыры», – добавили в ведомстве.

«В рамках праздника Дня Конституции более 200 учащихся 7-8 классов посетили культурно-досуговый центр имени К. Абусеитова, где был организован просмотр исторического фильма «Жау жүрек мың бала». 1 сентября во всех общеобразовательных школах города состоится республиканская интернет-акция «Саналы ұрпақ - жарқын болашақ», - рассказали в ведомстве. - В этот день учащиеся, родители и учителя смогут размещать в социальных сетях 1-, 2-двухминутные видеоролики позитивного характера, посвящённые Дню знаний».

2 сентября в школах Павлодара для более чем 41 тыс. школьников проведут единый урок Конституции. Главная его цель – формирование и повышение уровня конституционно-правовой культуры, патриотизма через целенаправленное изучение Основного закона Казахстана.