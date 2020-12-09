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ДКЗ: 812 инфраструктурных проектов будут реализованы в этом году в ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
9 Декабря 2020, 22:28
ДКЗ: 812 инфраструктурных проектов будут реализованы в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области в этом году в рамках «Дорожной карты занятости-2020» будут завершены работы по 812 проектам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ведомстве сообщили, что под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова прошло селекторное совещание, где были подведены предварительные итоги работ, проделанных в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020».

В настоящее время по области отремонтировано 479 объектов социальной сферы, 87 км водопроводных сетей, 238 км дорог и улиц и благоустроено 79 дворов. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Шемонаихе, Радиологического центра онкологического диспансера в городе Семей и двухквартирных жилых домов в районах ВКО.

«К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, пришлось вносить коррективы в планы. В целом, в области сохраняется положительная динамика социально-экономических показателей. Мы должны приложить все усилия для обеспечения занятости населения и создания благоприятных условий с эффективной экономикой и современной инфраструктурой для жителей региона. Все проекты должны быть завершены в соответствующий срок», – отметил Д. Ахметов.

Стоит отметить, что в текущем году в области в рамках данной программы создано более 21 тыс. рабочих мест. На 77,4 млрд тенге реализуются 819 инфраструктурных проектов. 99,1% от запланированных работ, или 812 проектов будут реализованы в этом году, остальные семь перейдут на 2021 год.


Инфраструктурные проекты   Восточно-Казахстанская область   Акимат   Строительство   Экономика   Занятость  
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