Дизель в США подорожал до рекордных 5,85 доллара за галлон

Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекордного уровня, поднявшись до $5,85 за галлон, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как указывается в публикации, цена дизеля выросла более чем на 55% с начала конфликта с Ираном. Согласно информации аналитиков Goldman Sachs, за последние полгода «мировые цены на все основные нефтепродукты выросли сильнее, чем цены на нефть».

По данным издания, цена на бензин в пятницу составила в среднем $4,15 за галлон, увеличившись почти на 40% с начала конфликта, а стоимость нефти марки Brent достигла почти $96 за баррель, показав рост на 30%. В материале отмечается, что рост цен на топливо начался после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану, а Тегеран в ответ фактически заблокировал Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти и значительная доля связанных с ней нефтепродуктов.

Перебои с поставками нефти затронули и нефтеперерабатывающие заводы: ракетные удары повредили НПЗ на Ближнем Востоке, а Украина, в свою очередь, нанесла удары по ряду российских нефтеперерабатывающих предприятий, из-за чего Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов до конца сентября. По мнению главы отдела стратегии по сырьевым товарам ING Уоррена Паттерсона, при ограниченных свободных мощностях переработки существенное облегчение возможно только за счет восстановления этих поставок. При этом подчеркивается, что даже в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и снижения цен на нефть высокие цены на топливо сохранятся, поскольку «рынок нефти остается напряженным, но рынок нефтепродуктов еще более напряжен».

Как США меняют Венесуэлу и нефтяной рынок — читайте в материале.

Также сообщалось, что нефть держится у шестинедельных максимумов и идет к сильному недельному росту.