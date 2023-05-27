Дизайн уникального амфитеатра на берегу Капшагайского водохранилища показали в акимате

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Уникальный амфитеатр появится в Конаеве на берегу Капшагайского водохранилища. Для этого власти города планируют расширить пляжную зону и обустроить ее территорию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматинской области сообщили, что вдоль береговой линии в черте города расположены несколько пляжей. Их планируют объединить в общую линию с единым стилем и созвучными элементами.

«Пляжная зона будет полностью расширена – для этого завозятся грунт и песок. От самого входа укладывается пешеходная дорожка, которая будет благоустроена. Коммунальщики на прибрежной территории высадят зеленые насаждения и уложат газон. Также подрядной компанией будут обеспечены автономный автоматический полив и уход», - отметили в пресс-службе акимата региона.

Новый пляж будет качественно отличаться от привычного: появятся ворк-аут зона под тентовыми шатрами, детская площадка, детский бассейн, а также велосипедная дорожка, протяженностью 5300 метров. Она будет соединять пляж и город.

Песчаный пляж планируют расширить до 60 метров и оборудовать пешеходным пирсом со смотровой площадкой, длиной 50 метров – уже над водой. Для удобства отдыхающих будут установлены раздевалки, а для безопасности - мобильный пункт полиции. Также предусмотрено футбольное поле.

Помимо всего, на территории пляжа будет работать медицинский пункт, который обеспечен средствами оказания первой медицинской помощи. Также установят 5 смотровых вышек со спасателями с информационными стендами о правилах безопасного поведения на воде.

«Реализация проекта по благоустройству пляжа позволит создать знаковую достопримечательность областного центра и использовать природную особенность местности. Локация также позволит проводить водный этап международных соревнований Ironman, а уникальный амфитеатр на воде станет новым местом для проведения культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований», - заметили в областном акимате.

Аким Конаева Нурлан Куматаев считает, что благоустройство городских пляжей повысит уровень сервиса и положительно скажется на развитии предпринимательства. По его словам, в прошлом году город посетили около миллиона туристов, в этом году эта цифра будет значительно больше.

Также сообщается, что аким области Марат Султангазиев лично контролирует благоустройство областного центра. Он уже распорядился увеличить количество рабочих, чтобы уложиться в обозначенные сроки строительства.