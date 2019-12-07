Дизайн-код в Алматы: за чей счет будут делать вывески

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На общественных слушаниях в Алматы презентовали дизайн-код. Горожане обсудили правила оформления вывесок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации дизайн-кода жители города обсудили вывески, летние площадки, предлагали свои идеи и предложения. Мнения были разные.

«Сейчас обсуждаем вывески, летние площадки, как они будут выглядеть. Тут хороший вопрос задают: за чей счет это будет делаться? Это самый главный вопрос. Мы вообще подразумеваем, что часть все-таки будет делать сам бизнес, потому что, когда сформируется нормальная градостроительная среда, если эти факторы, как мы говорим, по визуальному шуму будут удобны для всех, то и для бизнеса это будет очень хорошо», - ответил на вопрос жителей руководитель управления планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам, основная задача дизайн-кода - это сделать определенные стандарты города.

«Мы проводили долго анализ по всем производителям, которые делают вывески. У всех варьируют размеры, у всех свои материалы какие-то используются. То есть, нет стабильности. Для этого мы им говорим, давайте сделаем стандарт, который будет всех удовлетворять. Мне важно знать ваше мнение: согласны ли вы с определенным стандартом, который мы должны применить на территории города?» - спросил он.

Алмасхан Ахмеджанов также добавил, что стандарты облегчат задачу и дизайнерам и предпринимателям, так как они будут знать размеры вывесок и их стоимость.

«Мне хочется, чтобы в городе был определенный стандарт и определенная стабильность, чтобы меньше споров было. Мы не говорим, что прям сегодня поменять. Такого не будет. Есть норматив, который определяет стадию реконструкции и ремонта. Каждый 10 лет - текущий ремонт, каждый 15 лет - капитальный ремонт. При проведении каких-то реконструированных мероприятий каждый застройщик в любом случае будет платить деньги за производство работ и чтобы ему было все понятно, он должен планировать по этому стандарту. Даже не надо обращаться в госорган. Эту систему я изучал в Канаде. Там есть сайт, где расписано вплоть до того, какая решетка должна быть на окнах», - заключил Алмасхан Ахмеджанов.

Он утверждает, что все мировые архитекторы согласны с тем, что нужен определенный ритм городу, который устраивал бы всех.

«Мы должны с вами детально проработать каждый элемент дизайн-кода для того, чтобы завтра не возникли спорные вопросы. На самом деле глаза боятся, руки делают», - подытожил он.

Стоит отметить, что в документе, представленном Управлением городского планирования и архитектуры также можно увидеть, как выглядят здания сейчас и какими они будут после принятия дизайн-кода.

На общественных слушаниях по дизайн-коду, архитекторы также рассказали о правилах оформления вывесок города. По их мнению, город должен задавать общие правила: где и как можно размещать вывески, а где нельзя.

Главная цель дизайн-кода - обеспечить визуальную и информационную привлекательность города, а задача разработать единые требования к элементам фасадов зданий: входные группы, вывески, информационные таблички, ограждение балконов, кондиционеры и т.д.