Дизайн-код: правила установки летних кафе хотят ужесточить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие требования хотят ввести разработчики дизайн-кода к оформлению сезонных летних кафе в Алматы, рассказал ведущий архитектор центра градостроительного проекта, один из разработчиков данного документа Нурлытан Куанышбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сезонные кафе, согласно его презентации, представленной на общественных обсуждениях, должны непосредственно примыкать к стационарному предприятию общественного питания.

«В исключительных случаях вход в здание должен отстоять на расстоянии не более 5 метров от стационарного предприятия питания. Не допускается размещение сезонного (летнего) кафе за пределами внутренних границ предприятия общественного питания. Площадь сезонного кафе не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором оно размещается», - сказал архитектор.

По его словам, также не допускается размещение сезонных кафе в 5-метровой зоне от подземных, надземных и наземных пешеходных переходов. Сезонное кафе должно размещаться на расстоянии 25 метров от технических сооружений метрополитена.

Запрещается размещать летнюю площадку также в арках зданий, на остановочных пунктах пассажирского транспорта, в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок, на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, не имеющих прямого доступа (выхода) к сезонной летней площадке.

Размещение сезонного кафе над грунтовыми поверхностями, над травяным покровом/газоном допускается только при условии организации технологического настила.

«Технический настил - это временная конструкция, которая будет сооружаться хозяевами «летников» с апреля по 1 октября. Затем она должна быть убрана», - пояснил Нурлытан Куанышбеков.

Кроме того, не допускается размещение сезонных кафе на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов сезонного кафе до края проезжей части, а также границ опор конструкций, стволов деревьев, или других отдельно стоящих выступающих элементов, не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями.

Также не разрешено устанавливать «летники» на крышах жилых домов и их пристроенных помещений, а также с использованием конструкций, обустраиваемых вокруг деревьев, приводящих к полному или частичному заключению их крон, стволов непосредственно внутрь сезонного кафе.

В случае размещения нескольких сезонных кафе, принадлежащих разным предприятиям и расположенных в одном здании, конструкции сезонных кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении. Это единые материалы конструкции, взаимосвязанное колористическое решение), с соблюдением единой линии размещения крайних точек (высоты зонтов, маркиз, ограждений.

«Высота оборудований летней площадки не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания», - заметил спикер.

При оборудовании сезонных кафе не допускается заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков, сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления, использование для облицовки и навеса полимерных пленок, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

«При оборудовании сезонных кафе не допускается использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани, использование шатров», - подчеркнул ведущий архитектор компании.

Технологические настилы устраиваются на территории, имеющей уклон более 3% включительно для целей ее выравнивания. При этом цвет технологического настила должен соответствовать цвету покрытия тротуара.

Обустройство сезонных кафе осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов). Лестничные сходы с технологического настила устраиваются в границах места размещения сезонного кафе. Ширина лестниц должна быть не менее 0,9 м.

«Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. Допускается использование конструкций съемных пандусов», - уточнил он.

Согласно презентации, зонты, используемые при обустройстве сезонных (летних) кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания.

При организации летних кафе допускается применение пергольных маркиз. Установка пергольных маркиз производится без их закрепления к фасаду для обеспечения сохранности архитектурных элементов. Шаг стоек пергольных маркиз должен соответствовать расстоянию между центральными осями простенков окон первого этажа, либо быть кратным этому расстоянию (но не более 6 м). Цвет стоек и материал пергольных маркиз должен соответствовать колористике здания.

Установка пергольных маркиз не допускается в случае, если ее конструкции частично или полностью перекрывают архитектурные элементы фасада (фронтоны, пилястры, капители, карнизы, фризы и др.).

Помимо всего, в составе мебели, используемой при обустройстве сезонного кафе, могут быть использованы столы, стулья, кресла, диваны и иные предметы. Использование дачной, садовой и интерьерной мебели для обустройства сезонного кафе не допускается.

Ранее сообщалось, что в Алматы будут определены места для летних площадок и фуд-траков





Стоит отметить, что в документе, представленном ранее управлением городского планирования и архитектуры также можно увидеть, как выглядят здания сейчас и какими они будут после принятия дизайн-кода.

На общественных слушаниях по дизайн-коду архитекторы также рассказали о правилах оформления вывесок города. По их мнению, город должен задавать общие правила: где и как можно размещать вывески, а где нельзя.

Главная цель дизайн-кода - обеспечить визуальную и информационную привлекательность города, разработать единые требования к элементам фасадов зданий: входные группы, вывески, информационные таблички, ограждение балконов, кондиционеры и т.д.