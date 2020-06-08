+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 13 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дизайн-код Алматы: решетки могут появиться на балконах и окнах домов

8 Июня 2020 19:46
Поделиться:
Дизайн-код Алматы: решетки могут появиться на балконах и окнах домов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы участились случаи падения детей с высотных этажей, в этой связи в документ дизайн-кода будут внесены дополнения, касающиеся решеток на балконах и окнах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дизайн-код Алматы будут внесены дополнения, касающиеся решеток на балконах и окнах. Это решение принято в целях обеспечения безопасности детей. В настоящее время документ находится в стадии разработки», - сообщили в управлении городского планирования и урбанистики.

Ранее в ДЧС Алматы сообщили, что печальная статистика показывает, что ежегодно с наступлением теплых дней происходят выпадения детей из окон высотных этажей.

Всего с начала текущего года в городе Алматы произошло три таких случая. Один из них случился недавно, 1 июня в Международный день защиты детей.

Отметим, что управление городского планирования и урбанистики Алматы ранее опубликовало презентацию правил оформления вывесок в рамках дизайн-кода города.

Цель дизайн-кода - обеспечить визуальную и информационную привлекательность городской среды Алматы. Задача - разработать единые требования к элементам фасадов зданий: входные группы, вывески, информационные таблички, ограждение балконов, кондиционеры и т.д.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив