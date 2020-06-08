Дизайн-код Алматы: решетки могут появиться на балконах и окнах домов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы участились случаи падения детей с высотных этажей, в этой связи в документ дизайн-кода будут внесены дополнения, касающиеся решеток на балконах и окнах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дизайн-код Алматы будут внесены дополнения, касающиеся решеток на балконах и окнах. Это решение принято в целях обеспечения безопасности детей. В настоящее время документ находится в стадии разработки», - сообщили в управлении городского планирования и урбанистики.

Ранее в ДЧС Алматы сообщили, что печальная статистика показывает, что ежегодно с наступлением теплых дней происходят выпадения детей из окон высотных этажей.

Всего с начала текущего года в городе Алматы произошло три таких случая. Один из них случился недавно, 1 июня в Международный день защиты детей.

Отметим, что управление городского планирования и урбанистики Алматы ранее опубликовало презентацию правил оформления вывесок в рамках дизайн-кода города.

Цель дизайн-кода - обеспечить визуальную и информационную привлекательность городской среды Алматы. Задача - разработать единые требования к элементам фасадов зданий: входные группы, вывески, информационные таблички, ограждение балконов, кондиционеры и т.д.