Дизайн-код Алматы: как планируют обезопасить пешеходов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Представители «Алматыгенплан» обсудили вместе с общественностью дизайн-код по благоустройству улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации представитель «Алматыгенплан» Тимур Акатжанов рассказал, как нужно обезопасить пешеходов.

В документе представлены два типа пешеходного перехода на дорогах: без бордюрный и приподнятый до бордюра.

«Мы бы хотели применить пешеходные переходы, которые используются в мировой практике - без бордюрный. Здесь есть два варианта: это пешеходный переход с островком безопасности (на проезжей части) - это, если превышает две полосы движения и без островка, чтобы было удобно передвигаться с колясками, велосипедистам. Островки в середине нужны для того, чтобы пешеход имел возможность задержаться, если не успевает пересечь дорогу», - сказал Тимур Акатжанов.





Он также добавил, что пешеходный переход с приподнятым до бордюра (лежачие полицейские на всю ширину зебры - прим.автор) самый безопасный, поскольку эти небольшие препятствия не позволят автомобилистам проезжать зону на высокой скорости.

Отметим, в некоторых частях Алматы уже установлены островки безопасности на проезжей части и лежачие полицейские на всю ширину зебры.