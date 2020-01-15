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Дизайн-код Алматы: как планируют обезопасить пешеходов

15 Января 2020 23:31
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Дизайн-код Алматы: как планируют обезопасить пешеходов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Представители «Алматыгенплан» обсудили вместе с общественностью дизайн-код по благоустройству улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе презентации представитель «Алматыгенплан» Тимур Акатжанов рассказал, как нужно обезопасить пешеходов.

В документе представлены два типа пешеходного перехода на дорогах: без бордюрный и приподнятый до бордюра.

«Мы бы хотели применить пешеходные переходы, которые используются в мировой практике - без бордюрный. Здесь есть два варианта: это пешеходный переход с островком безопасности (на проезжей части) - это, если превышает две полосы движения и без островка, чтобы было удобно передвигаться с колясками, велосипедистам. Островки в середине нужны для того, чтобы пешеход имел возможность задержаться, если не успевает пересечь дорогу», - сказал Тимур Акатжанов.



Он также добавил, что пешеходный переход с приподнятым до бордюра (лежачие полицейские на всю ширину зебры - прим.автор) самый безопасный, поскольку эти небольшие препятствия не позволят автомобилистам проезжать зону на высокой скорости.

Отметим, в некоторых частях Алматы уже установлены островки безопасности на проезжей части и лежачие полицейские на всю ширину зебры.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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