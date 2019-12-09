Дизайн-код Алматы: как будут выглядеть общественные туалеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эскизы общественных туалетов по дизайн-коду представили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе проекта указаны два варианта уборных: в первом - высота - 2800 сантиметров. Ширина - 2700 сантиметров. Длина - 6200 сантиметров, а во втором - высота - 2800 сантиметров. Ширина - 1850 сантиметров. Длина - 5950 сантиметров.

«Это транспортируемые автоматизированные туалетные павильоны, не требующие фундамента и сконструированные с использованием европейских технологий и долговечных материалов», - говорится в документе. Кроме того, авторы проекта отметили, что там будет проводиться ассенизация раз в три месяца.

«Автоматизированная система контроля за порядком в туалетах: через 15 минут после закрывания система издаст предупредительный звуковой сигнал и автоматически откроет двери кабины. Таким образом нецелевое пребывание граждан в туалетах в течение долгого времени исключается», - добавили авторы.

Также для окупаемости данного проекта и поддержания его на должном уровне необходимо наличие при нем торговых площадей.

Ранее в управлении городского планирования и архитектуры сообщили, что документ сейчас находится на стадии обсуждения и еще не был утвержден.

Стоит отметить, что в документе, представленном управлением, также можно увидеть, как выглядят здания сейчас и какими они будут после принятия дизайн-кода. На общественных слушаниях по дизайн-коду архитекторы также рассказали о правилах оформления вывесок города. По их мнению, город должен задавать общие правила: где и как можно размещать вывески, а где нельзя.

Главная цель дизайн-кода - обеспечить визуальную и информационную привлекательность города, а задача - разработать единые требования к элементам фасадов зданий: входные группы, вывески, информационные таблички, ограждение балконов, кондиционеры и т.д.