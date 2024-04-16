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    15:00, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Дизайн-код Алматы: вывески и баннеры начали демонтировать

    дизайн-код
    Фото: акимат г. Алматы

    В Алматы начата работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Дизайн-код Алматы был принят 29 декабря 2023 года  и вступил в силу в марте этого года. Одно из семи его направлений определяет требования к оформлению и наполнению различных носителей информации, а также к отделке объектов, на которых они располагаются.

    Сотрудниками управления городского планирования и урбанистики проводится разъяснительная работа среди представителей бизнеса о необходимости придерживаться архитектурного ансамбля местности. То есть любая наружная информация не должна нарушать целостность восприятия архитектуры здания, а цвета и отделочные материалы первых этажей зданий должны соответствовать архитектурному стилю фасадов.

    дизайн-код
    Фото: акимат г. Алматы

    — Собственникам выдаются уведомления о демонтаже незаконной рекламы. Этот процесс призван не только улучшить эстетику городской среды, но и сократить визуальный шум на улицах города. Совместно с общественностью и предпринимателями мы создаем новое лицо нашего города: свободное от навязчивой рекламы и уличной безвкусицы, — отметили в управлении городского планирования и урбанистики.

    Согласно поручению акима мегаполиса Ерболата Досаева дизайн-код внедряется поэтапно. К существующим объектам предусмотрен комплексный подход, чтобы поощрять предпринимателей добровольно и проактивно внедрять принципы дизайн-кода. Для новых объектов действует полный объем рекомендаций и требований.

    Напомним, дизайн-код Алматы планировали принять еще в 2021 году. 

    Теги:
    Архитектура Местные органы власти Акимат Общество Алматы Предпринимательство и власть
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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