13 Мая 2022 22:35

Диспетчеров для единой службы по аналогу «911» обучают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Единую дежурную диспетчерскую службу «112», которая в будущем должна работать по принципу американской службы спасения «911», запустили в пилотном режиме в Алматы. Сейчас проводится обучение специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев в ходе брифинга в РСК сообщил, что для службы спасения было выделено здание по адресу Ауэзова, 82.

«Мы службу «112» изначально планировали запустить в пилотном режиме. Мы уже этот проект в пилоте запускаем. Сейчас проводим обучение диспетчеров», - ответил на вопрос глава управления.

По его словам, для запуска единой службы требуется время, и это отдельная система с управлением парамедиков.

«Это не просто так, что вы купили новый планшет и завтра начали с ним работать. Мы не можем полностью оторвать весь процесс, который был выстроен в рамках «101», «102» и «103» в течение одного дня для того, чтобы перейти на новую систему. Это изначально не подразумевалось. Должен быть поэтапный блок. Если, к примеру, вы взяли новый планшет, вы должны научить человека им пользоваться, чтобы в критической ситуации он мог как пользоваться определенной программой внутри, так и зарядить его. Точно так же, мы проводим обучение. Сейчас пилотный запуск идет», - заявил он.

Он сообщил, что для пилотного запуска изначально планировалось затратить около года. «Потому что человек должен научиться работать в новом сегменте», - уточнил Б. Конирбаев.

Спикер добавил, что обучение будет проходить до конца года, а полноценно перенести все функции городских служб на «112» планируется в течение трех лет.

Баян Конирбаев также заявил, что в 2023 году в стране планируется разработать закон для службы «112». По его словам, диспетчер должен принимать решение, координировать работу бригад скорой помощи, патрульной полиции и других служб.

В феврале 2020 года сообщалось, что в Алматы планируют создать единую службу по аналогу «911». Служба «112» должна объединить call-центры полиции, службы спасения, пожарной и аварийной газовой службы.