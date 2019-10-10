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Disneyland планируют построить в Нур-Султане

10 Октября 2019 11:59
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Disneyland планируют построить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане планируется построить Disneyland. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По Disneyland мы сейчас определяем земельный участок, где его можно выделить, для того, чтобы пришел инвестор. Нужно обеспечение инфраструктурой, водой и электричеством. Думаю, в ближайшее время мы определимся с участком и инвестором», - сказал Ерлан Бекмурзаев в ходе пресс-конференции в рамках восьмого глобального саммита ЮНВТО в Нур-Султане.

Он также отметил, что Disneyland построят в качестве крытого парка.

«Disneyland нужно строить такой, чтобы он окупался. Скорее всего, он будет крытым, чтобы работать круглогодично, у нас нет такой погоды, как в Кызылорде или Шымкенте. Но надо создать условия, чтобы инвестор зашел», - подчеркнул Ерлан Бекмурзаев.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Туризм, Строительство,
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Акбота Кузекбай

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