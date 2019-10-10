Disneyland планируют построить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане планируется построить Disneyland. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Disneyland мы сейчас определяем земельный участок, где его можно выделить, для того, чтобы пришел инвестор. Нужно обеспечение инфраструктурой, водой и электричеством. Думаю, в ближайшее время мы определимся с участком и инвестором», - сказал Ерлан Бекмурзаев в ходе пресс-конференции в рамках восьмого глобального саммита ЮНВТО в Нур-Султане.

Он также отметил, что Disneyland построят в качестве крытого парка.

«Disneyland нужно строить такой, чтобы он окупался. Скорее всего, он будет крытым, чтобы работать круглогодично, у нас нет такой погоды, как в Кызылорде или Шымкенте. Но надо создать условия, чтобы инвестор зашел», - подчеркнул Ерлан Бекмурзаев.