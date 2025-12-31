Disney оштрафовали на $10 млн

Постановление федерального суда по делу, связанному с компаниями Disney Worldwide Services Inc. и Disney Entertainment Operations LLC, запрещает Disney вести деятельность на YouTube таким образом, чтобы это нарушало Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете.

Согласно распоряжению, компания Disney должна разработать программу, которая обеспечит надлежащее соблюдение закона о конфиденциальности на YouTube в будущем.

Закон требует, чтобы веб-сайты, приложения и другие онлайн-сервисы, ориентированные на детей младше 13 лет, уведомляли родителей о том, какую личную информацию они собирают, и получали подтвержденное согласие родителей на сбор такой информации.

Ранее сообщалось, что в жалобе, поданной Министерством юстиции США утверждалось, что компании Disney Worldwide Services, Inc. и Disney Entertainment Operations LLC не указывали в некоторых видео в YouTube, что они предназначены для детей. В результате, компании могли собирать данные о зрителях детского контента в возрасте до 13 лет и использовать их для таргетированной рекламы.