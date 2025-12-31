РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:42, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Disney оштрафовали на $10 млн

    По сообщению Министерства юстиции США, Walt Disney согласилась выплатить штраф в размере 10 млн долларов в рамках урегулирования обвинений в нарушении закона о защите конфиденциальности детей, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на New York Post.

    Disney оштрафовали на $10 млн
    Фото: visittheusa.com

    Постановление федерального суда по делу, связанному с компаниями Disney Worldwide Services Inc. и Disney Entertainment Operations LLC, запрещает Disney вести деятельность на YouTube таким образом, чтобы это нарушало Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете.

    Согласно распоряжению, компания Disney должна разработать программу, которая обеспечит надлежащее соблюдение закона о конфиденциальности на YouTube в будущем.

    Закон требует, чтобы веб-сайты, приложения и другие онлайн-сервисы, ориентированные на детей младше 13 лет, уведомляли родителей о том, какую личную информацию они собирают, и получали подтвержденное согласие родителей на сбор такой информации.

    Ранее сообщалось, что в жалобе, поданной Министерством юстиции США утверждалось, что компании Disney Worldwide Services, Inc. и Disney Entertainment Operations LLC не указывали в некоторых видео в YouTube, что они предназначены для детей. В результате, компании могли собирать данные о зрителях детского контента в возрасте до 13 лет и использовать их для таргетированной рекламы.

    Теги:
    Штрафы Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают