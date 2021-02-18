Дискуссионную молодежную телепрограмму планируют создать в Казахстане
«Нами предложено создать дискуссионную площадку «Жалынды жастар» на базе Республиканской молодежной организации «Жарасым» по обсуждению актуальных вопросов, волнующих молодое поколение, с участием молодежных лидеров, членов АНК, этнокультурных объединений, известных блогеров, волонтеров, представителей благотворительных организаций, журналистов, госслужащих», - сказал Еркин Уйсимбаев.
Данную инициативу, по его словам, поддержала министр информации и общественного развития Аида Балаева.
«Мы будем прорабатывать возможность создания специальной программы на телеканале «Хабар», - добавил Еркин Уйсимбаев.
Ранее он сообщил, что с прошлого года Министерством информации и общественного развития ведется переформатирование деятельности АНК и ее структур. В этой связи Министерством разработана Единая концепция работы РГУ и КГУ «Қоғамдық келісім» с республиканскими и региональными общественными структурами Ассамблеи народа Казахстана».
В концепции изложен порядок работы всех структур Ассамблеи, функциональные приоритеты и основные направления деятельности. Эта Концепция в ближайшее время будет доступна на сайте АНК.