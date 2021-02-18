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    17:50, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Дискуссионную молодежную телепрограмму планируют создать в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На телеканале «Хабар» планируется создать специальную дискуссионную молодежную программу. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Еркин Уйсимбаев в ходе встречи депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана с членами республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы», передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Нами предложено создать дискуссионную площадку «Жалынды жастар» на базе Республиканской молодежной организации «Жарасым» по обсуждению актуальных вопросов, волнующих молодое поколение, с участием молодежных лидеров, членов АНК, этнокультурных объединений, известных блогеров, волонтеров, представителей благотворительных организаций, журналистов, госслужащих», - сказал Еркин Уйсимбаев.

    Данную инициативу, по его словам, поддержала министр информации и общественного развития Аида Балаева.

    «Мы будем прорабатывать возможность создания специальной программы на телеканале «Хабар», - добавил Еркин Уйсимбаев.

    Ранее он сообщил, что с прошлого года Министерством информации и общественного развития ведется переформатирование деятельности АНК и ее структур. В этой связи Министерством разработана Единая концепция работы РГУ и КГУ «Қоғамдық келісім» с республиканскими и региональными общественными структурами Ассамблеи народа Казахстана».

    В концепции изложен порядок работы всех структур Ассамблеи, функциональные приоритеты и основные направления деятельности. Эта Концепция в ближайшее время будет доступна на сайте АНК.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК СМИ Общество Молодежь
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