Директору департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области объявлено замечание
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В МОН РК всего за месяц поступило 17 жалоб от учителей Туркестанской области. Об этом сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на аппаратном совещании ведомства после заслушивания результатов работы департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
По словам вице-министра, педагоги жалуются на незаконные увольнения, сбор денежных средств и нарушения при назначении директоров школ. Также выявлены факты по подделке дипломов, необъективному присвоению призовых мест в конкурсах и олимпиадах.
В ходе аппаратного совещания министр образования и науки Асхат Аймагамбетов объявил замечание директору департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Бахытжану Мухамеджанову.
« Почему не принимаете необходимые меры? Если эти жалобы к вам не поступали, значит, нет доверия. Необходимо работать активнее. Мы не видим результатов. Через два месяца проведем контрольное заслушивание. Я предупреждаю « , – заявил министр.
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