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    14:14, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Директору «Алматы спецтехпаркинг сервис» продлили арест

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директору ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову продлили срок содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного суда Алматы от 14 июня в отношении подозреваемого удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей до 3 месяцев. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

    В апреле этого года директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова арестовали на два месяца.

    14 апреля также на два месяца был арестован руководитель ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев.


    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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