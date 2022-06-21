Директору «Алматы спецтехпаркинг сервис» продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директору ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову продлили срок содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда Алматы от 14 июня в отношении подозреваемого удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей до 3 месяцев. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

В апреле этого года директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова арестовали на два месяца.

14 апреля также на два месяца был арестован руководитель ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев.