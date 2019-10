Директоров «МК Астана моторс» и «Хюндай авто Казахстан» осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Антона Афонина, Аскара Джунисалиева, Виталия Кузеева, виновных в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, и коммерческом подкупе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По материалам дела, Антон Афонин, являясь исполнительным директором ТОО «МК «Астана-Моторс», в группе лиц по предварительному сговору, с подсудимыми Виталием Кузеевым и Аскаром Джунисалиевым, а также учредителем и директором Unico Logistics Co. LTD и ТОО Unico Kazakhstan, неоднократно и незаконно получили денежное вознаграждение от представителей Unico LogisticsCo. LTD и ТОО Unico Kazakhstan.

Вместе с тем, они признаны виновными в присвоении денежных средств, поступивших за оказание услуг перевозки на счет ТОО Unico Kazakhstan от ТОО «МК «Астана-Моторс» и ее дочерних предприятий, путем обналичивания через подставные предприятия.

Другими словами, Афонин вместе с Джунисалиевым и Кузеевым похитили вверенное Афонину имущество, принадлежащее ТОО «МК «Астана-Моторс», в особо крупном размере.

Афонин, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в ТОО «МК «Астана-Моторс», в группе лиц по предварительному сговору с Кузеевым и Джунисалиевым неоднократно незаконно получал денежные средства, пользуясь своим служебным положением, а также осуществлял общее покровительство в интересах Unico Logistics Co. LTD, ТОО Unico Kazakhstan, ИП «П.Д.» и ТОО SP Eco Link, то есть осуществил коммерческий подкуп в крупном размере.

Таким образом, Афонин, Джунисалиев и Кузеев предстали перед судом за совершение действий в интересах ТОО Unico Kazakhstan, Unico Logistics Co. LTD, ИП «П.Д.», ТОО SP Eco Link, входящих в служебные полномочия Джунисалиева, Афонина, а также за незаконные действия, выраженные в обеспечении победы в тендерах за право заключить договоры на оказание услуг по международной перевозке и транспортно-экспедиционных услуг. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, они неоднократно присваивали денежные средства в особо крупном размере, перечисляя их на реквизиты подставных предприятий.

В суде подсудимые Афонин и Джунисалиев вину не признали. Подсудимый Кузеев, в свою очередь, признал вину полностью, раскаялся в содеянном и примирился с потерпевшей стороной с заключением соглашения о возмещении ущерба.

Вина подсудимых подтверждается должностной инструкцией ТОО «МК «Астана-Моторс», трудовыми договорами, договорами о полной материальной ответственности, телефонной перепиской, протоколом выемки мобильных телефонов, постановлениями выгрузки информации с мобильного телефона и с электронной почты, перепиской в мессенджере, заключением эксперта, банковскими документами и другими материалами дела.

В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимых причинен материальный ущерб ТОО Hyundai Auto Kazakhstan в размере свыше 144 млн тенге.

Приговором суда Антон Афонин и Аскар Джунисалиев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 ч. 4 п. 2, 253 ч. 5 п.п. 1, 2, 3 УК РК.

На основании ст.58 ч.3 УК РК окончательно осуждены каждый к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, после отбытия основного вида наказания Афонин будет выдворен за пределы Казахстана. Суд назначил эту меру наказания в качестве дополнительной.

Кузеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 ч. 4 п. 2, 253 ч. 5 п.п. 1, 2, 3 УК РК. В соответствии со ст. 58 ч. 3 УК РК путем частичного сложения наказаний окончательно осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с применением ст. 63 УК РК с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Суд лишил осужденных права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет и взыскал с них материальный ущерб в пользу ТОО Hyundai Auto Kazakhstan в сумме 144 229 746 тенге.