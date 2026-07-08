Директора предприятия задержали в области Улытау по подозрению в даче взятки

В области Улытау задержан директор одного из предприятий, подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в МВД Республики Казахстан, передает Kazinform.

По информации ведомства, сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции области Улытау пресекли попытку передачи незаконного денежного вознаграждения следователю.

По данным МВД, мужчина предложил деньги сотруднику следственного подразделения за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества. Следователь сообщил о произошедшем в управление собственной безопасности.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали с поличным при передаче денежных средств. Деньги изъяты, а сам мужчина водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится досудебное расследование. В МВД отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается.

В ведомстве также напомнили, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием.

Как сообщалось ранее, в Алматинской области осудили сотрудников управления госдоходов за взятку в виде iPhone.