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Директора морга задержали по подозрению в получении взятки в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Октября 2020, 18:26
Директора морга задержали по подозрению в получении взятки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан директор ГКП на ПВХ «Городское патологоанатомическое бюро» по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При координации прокураторы города Алматы Антикоррупционной службой задержан директор ГКП на ПВХ «Городское патологоанатомическое бюро», который подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся городском патологоанатомическом бюро», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Алматы.

По данным некоторых СМИ, в отношении подозреваемого, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.


Алматы   Борьба с преступностью   Коррупция  
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