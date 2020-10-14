Директора морга задержали по подозрению в получении взятки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан директор ГКП на ПВХ «Городское патологоанатомическое бюро» по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При координации прокураторы города Алматы Антикоррупционной службой задержан директор ГКП на ПВХ «Городское патологоанатомическое бюро», который подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся городском патологоанатомическом бюро», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Алматы.

По данным некоторых СМИ, в отношении подозреваемого, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.