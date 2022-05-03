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Директора картинг-центра подозревают в смерти 10-летнего мальчика

Автор:  
Еламан Турысбеков
3 Мая 2022, 12:36
Директора картинг-центра подозревают в смерти 10-летнего мальчика

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области начала досудебное расследование по факту смерти 10-летнего подростка на картингдроме в Илийском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции региона сообщили, что досудебное расследование ведется по статье 306 части 3 Уголовного кодекса РК - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра.

«Для установления обстоятельств дела по делу назначен ряд необходимых экспертиз. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке». Уголовное дело принято в производство следственного управления департамента и взято на контроль», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик погиб на картинге в Алматинской области. Трагедия произошла днем 2 мая на действующем в Илийском районе картингдроме.


Алматинская область   Происшествия   МВД РК   Регионы Казахстана   Общество  
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