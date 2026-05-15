Директор ЦРУ встретился с кубинскими официальными лицами в Гаване

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с кубинскими официальными лицами в Гаване в четверг, чтобы передать послание президента США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Рэтклифф провел переговоры с министром внутренних дел Кубы, главой разведывательных служб и Раулио Родригесом Кастро, государственным чиновником, внуком бывшего президента Рауля Кастро.

Глава ЦРУ прибыл, чтобы «лично передать послание президента Трампа о том, что Соединенные Штаты готовы к серьезному сотрудничеству по вопросам экономики и безопасности, но только в том случае, если Куба совершит фундаментальные изменения».

Рэтклифф и кубинские официальные лица обсудили «сотрудничество в сфере разведки, вопросы экономической стабильности и безопасности на фоне того, что Куба больше не может служить убежищем для противников в Западном полушарии».

Кубинская сторона сообщила, что предоставила информацию, которая «позволила однозначно продемонстрировать, что Куба не представляет угрозы для национальной безопасности США».

Куба также заявила, что «нет законных оснований включать ее в список стран, предположительно спонсирующих терроризм».

Администрация Байдена исключила Кубу из американского списка государств – спонсоров терроризма, но президент Дональд Трамп восстановил этот статус в первый же день своего второго президентского срока.

Ранее сообщалось, что кубинские военные готовятся к возможной агрессии со стороны США.